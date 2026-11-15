15 ноября российские войска нанесли удары по Одесской области, в результате чего были разрушены склады для хранения зерна и здание официального автоцентра Mercedes-Benz в Одессе.

«В результате ударов возникли пожары, также загорелись автомобили. Под ударом оказались здание автомобильного центра и склады, в том числе для хранения зерна», — сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

На местах попаданий работают экстренные и профильные службы по ликвидации последствий пожаров, а информация о пострадавших пока не поступала.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер.

В Вышгородском районе Киевской области 15 ноября в результате повторной российской атаки по складским помещениям промышленного предприятия пострадал мужчина, которому оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Днем 15 ноября российские беспилотники дважды нанесли удары по территории пожарно-спасательной части в Краматорске Донецкой области.

Российские войска атаковали дроном гражданский автомобиль в Шевченковском районе Харькова. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте попадания вспыхнул пожар.

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