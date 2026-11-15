У Харкові російський дрон влучив у цивільне авто, троє постраждалих

Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Шевченківському районі Харкова. За попередніми даними, постраждали троє людей. На місці влучання спалахнула пожежа, до постраждалих прямують бригади екстреної медичної допомоги.

«У Шевченківському районі троє людей постраждали внаслідок влучання ворожого дрона», — написав він. На момент публікації повідомлення обставини атаки та стан постраждалих ще уточнювали. Міський голова Харкова Ігор Терехов також підтвердив удар. За його словами, на місці влучання виникла пожежа.

На місце події направили бригади екстреної медичної допомоги. Інформацію про характер травм постраждалих, їхній стан та можливі пошкодження автомобіля мають уточнити. Атака сталася у Шевченківському районі міста. Наразі офіційні служби з’ясовують усі наслідки удару. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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