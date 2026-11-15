В Харькове российский дрон попал в гражданский автомобиль, трое пострадавших

Российские войска атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Шевченковском районе Харькова. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте попадания вспыхнул пожар, к пострадавшим направляются бригады скорой медицинской помощи.

«В Шевченковском районе три человека пострадали в результате попадания вражеского дрона», — написал он. На момент публикации сообщения обстоятельства атаки и состояние пострадавших еще уточнялись. Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил удар. По его словам, на месте попадания возник пожар.

На место происшествия направили бригады скорой медицинской помощи. Информацию о характере травм пострадавших, их состоянии и возможных повреждениях автомобиля предстоит уточнить. Атака произошла в Шевченковском районе города. В настоящее время официальные службы выясняют все последствия удара. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Чугуеве Харьковской области российский беспилотник атаковал частное предприятие. В результате удара загорелось здание гаража. Спасатели оперативно потушили пожар, погибших и пострадавших нет.

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьковскую область различными видами вооружения. Пострадали 14 человек, среди них четверо детей. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, склады, медицинские учреждения и объекты инфраструктуры.

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары на гражданских объектах в четырёх общинах, возникшие в результате вечерних и ночных атак российских беспилотников. Обошлось без погибших и пострадавших.

12 ноября российские войска нанесли удар двумя ракетами S-8000 (типа «Бандероль») по городу Златополь в Харьковской области. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки.

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