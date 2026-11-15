Rosja zaatakowała magazyny zboża oraz salon Mercedes-Benz w obwodzie odeskim

15 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obwód odeski, w wyniku których zniszczono magazyny zbożowe oraz budynek oficjalnego salonu samochodowego Mercedes-Benz w Odessie.

„W wyniku uderzeń wybuchły pożary, zapaliły się również samochody. Atakowi poddano budynek salonu samochodowego oraz magazyny, w tym magazyny zbożowe” – poinformował szef Obwodnej Administracji Odeskiej Oleg Kiper.

W miejscach uderzeń działają służby ratownicze i specjalistyczne, które likwidują skutki pożarów, a na razie nie ma informacji o ofiarach.

Źródło: przewodniczący Administracji Obwodowej w Odessie Oleg Kiper.

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim 15 listopada w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na magazyny przedsiębiorstwa przemysłowego ranny został mężczyzna, któremu szybko udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

W ciągu dnia 15 listopada rosyjskie drony dwukrotnie uderzyły w teren jednostki straży pożarnej i ratownictwa w Kramatorsku w obwodzie donieckim.

Rosyjskie wojska zaatakowały dronem samochód cywilny w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie. Według wstępnych danych trzy osoby odniosły obrażenia. W miejscu uderzenia wybuchł pożar.

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