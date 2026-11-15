Відео: рф завдала удар по складах під Києвом

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У Вишгородському районі Київської області 15 листопада внаслідок повторної російської атаки по складських приміщеннях промислового підприємства постраждав чоловік, якому оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Ворожий удар спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. Наразі на місці події тривають роботи з проливання конструкцій та розбирання пошкоджених елементів будівлі.

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Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Удень 15 листопада російські безпілотники двічі вдарили по території пожежно-рятувальної частини в Краматорську Донецької області.

Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Шевченківському районі Харкова. За попередніми даними, постраждали троє людей. На місці влучання спалахнула пожежа.

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