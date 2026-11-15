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Видео: РФ нанесла удар по складам под Киевом

UA NEWS 15 Ноября 2026 17:10
Видео: РФ нанесла удар по складам под Киевом

В Вышгородском районе Киевской области 15 ноября в результате повторной российской атаки на складские помещения промышленного предприятия пострадал мужчина, которому оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Вражеский удар вызвал пожар, который спасатели уже ликвидировали. В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по заливке конструкций и демонтажу поврежденных элементов здания.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Днем 15 ноября российские беспилотники дважды нанесли удары по территории пожарно-спасательной части в Краматорске Донецкой области. 

Российские войска атаковали дроном гражданский автомобиль в Шевченковском районе Харькова. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте попадания вспыхнул пожар.

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