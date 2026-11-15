Film: Rosja przeprowadziła atak na magazyny pod Kijowem

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim 15 listopada, w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na magazyny przedsiębiorstwa przemysłowego, ranny został mężczyzna, któremu niezwłocznie udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

Wrogie uderzenie spowodowało pożar, który ratownicy już ugaszili. Obecnie na miejscu zdarzenia trwają prace związane z zalewaniem konstrukcji i rozbiórką uszkodzonych elementów budynku.

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Źródło: Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

W ciągu dnia 15 listopada rosyjskie drony dwukrotnie uderzyły w teren jednostki straży pożarnej i ratownictwa w Kramatorsku w obwodzie donieckim.

Rosyjskie wojska zaatakowały dronem samochód cywilny w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie. Według wstępnych danych trzy osoby odniosły obrażenia. W miejscu uderzenia wybuchł pożar.

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