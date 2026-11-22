W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą kierowanej bomby lotniczej na oddział służb gazowych w obwodzie dniepropetrowskim – poinformowała służba prasowa Grupy „Naftogaz”.

W wyniku ostrzału ranny został jeden pracownik firmy, który obecnie przebywa w szpitalu. Dwóch innych jego kolegów doznało wstrząsu mózgu; wszystkim poszkodowanym specjalistom udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Według pełniącego obowiązki prezesa zarządu „Naftogazu” Siergieja Fedorenka wróg celowo atakuje personel, który pomimo ciągłego zagrożenia zapewnia gaz i ciepło społecznościom położonym w pobliżu linii frontu.

Ponadto w firmie zaznaczono, że w ciągu ostatnich dni okupanci wielokrotnie ostrzeliwali brygady gazowników, pojazdy służbowe i obiekty infrastruktury gazowej, a także zaatakowali dwie stacje benzynowe „Ukrnafty” w obwodzie zaporoskim.

Źródło: Grupa „Naftogaz”.

W tygodniu, który zakończył się 22 listopada, Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy około 2700 dronów, prawie 1460 kierowanych bomb lotniczych oraz 165 rakiet różnych typów. Rosyjskie ataki dotknęły 20 regionów kraju.

W obwodzie czernihowskim mobilna grupa ogniowa 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza zestrzeliła rosyjską małą rakietę skrzydłową „Filin”. Do zniszczenia celu powietrznego wojskowi wykorzystali zautomatyzowany kompleks.

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