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У неділю, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по дільниці газової служби у Дніпропетровській області, повідомили у пресслужбі Групи «Нафтогаз».

Унаслідок обстрілу поранення дістав один працівник компанії, наразі він перебуває у лікарні. Ще двоє його колег отримали контузії, усім постраждалим фахівцям надають необхідну медичну допомогу. За словами виконувача обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергія Федоренка, ворог цілеспрямовано атакує персонал, який під постійною загрозою забезпечує газом і теплом прифронтові громади.

Крім того, у компанії зазначили, що впродовж останніх днів окупанти неодноразово обстрілювали бригади газовиків, службовий транспорт та об’єкти газової інфраструктури, а також атакували дві автозаправні станції «Укрнафти» в Запорізькій області.

Джерело: Група «Нафтогаз».

За тиждень, що завершився 22 листопада, Росія випустила по Україні близько 2700 безпілотників, майже 1460 керованих авіабомб і 165 ракет різних типів. Під російськими ударами опинилися 20 регіонів країни.

У Чернігівській області мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону імені князя Володимира збила російську малогабаритну крилату ракету «Філін». Для ураження повітряної цілі військові застосували автоматизований комплекс.

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