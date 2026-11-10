W Kramatorsku w wyniku ataku wrogich dronów zginęło dwóch pracowników służb komunalnych

Rosyjskie wojska zaatakowały dronami pojazdy przedsiębiorstwa komunalnego w Kramatorsku, w wyniku czego zginęło dwóch pracowników, a jeden odniósł ciężkie obrażenia.

„Wczoraj o godz. 15:55 dron typu FPV uderzył w samochód — zginął pracownik KATP, mężczyzna urodzony w 1969 roku, a już dzisiaj, 10 listopada, o godz. 11:05 rosyjski dron typu FPV zaatakował pojazd przedsiębiorstwa komunalnego KATP 052810” – poinformował szef Kramatorskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Ołeksandr Honczarenko. W momencie dzisiejszego uderzenia przy śmieciarkach znajdowało się dwóch pracowników, z których jeden zginął na miejscu, a drugi przebywa w szpitalu w stanie krytycznym.

Źródło: szef Kramatorskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Aleksander Gonczarenko.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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