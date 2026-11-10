俄罗斯军队用无人机袭击了克拉马托尔斯克一家市政企业的车辆，导致两名员工死亡，一人重伤。

“昨天15时55分，一架FPV无人机袭击了一辆汽车——一名出生于1969年的KATP员工遇难， 而就在今天（11月10日）11时05分，一架俄罗斯FPV无人机又袭击了KATP 052810市政企业的车辆，”克拉马托尔斯克市军事行政管理局局长亚历山大·贡恰连科表示。 在今天的袭击发生时，垃圾车旁有两名工人，其中一人当场死亡，另一人伤势严重，正在医院接受治疗。

消息来源：克拉马托尔斯克市军事行政管理局局长亚历山大·贡恰连科。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据市军事行政管理局局长瓦迪姆·利亚赫称，此次袭击导致5栋房屋倒塌，至少82户民宅受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政局局长奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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