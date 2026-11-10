У Краматорську через удар ворожих дронів загинули двоє комунальників

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Російські війська атакували безпілотниками автомобілі комунального підприємства у Краматорську, внаслідок чого двоє працівників загинули та один дістав важкі поранення.

«Учора о 15:55 FPV-дрон вдарив по автівці — загинув працівник КАТП, чоловік 1969 року народження, а вже сьогодні, 10 листопада, об 11:05 російський FPV-дрон атакував автомобіль комунального підприємства КАТП 052810», — повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко. У момент сьогоднішнього удару біля сміттєвоза перебували двоє робітників, з яких один загинув на місці, а інший у важкому стані перебуває в лікарні.

Джерело: начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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