В Краматорске в результате удара вражеских дронов погибли двое коммунальщиков

Российские войска атаковали с помощью беспилотников автомобили коммунального предприятия в Краматорске, в результате чего двое работников погибли, а один получил тяжелые ранения.

«Вчера в 15:55 FPV-дрон нанес удар по автомобилю — погиб сотрудник КАТП, мужчина 1969 года рождения, а уже сегодня, 10 ноября, в 11:05 российский FPV-дрон атаковал автомобиль коммунального предприятия КАТП 052810», — сообщил начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко. В момент сегодняшнего удара возле мусоровоза находились двое рабочих, один из которых погиб на месте, а другой в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Источник: начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранения, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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