Siły systemów bezzałogowych we współpracy z innymi jednostkami Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły atak na bazę rosyjskiej jednostki operatorów bezzałogowych statków powietrznych „Rubikon” w tymczasowo okupowanym Berdiańsku.

Atak przeprowadzono przy użyciu ukraińskich dronów bojowych FP-2 klasy „middle strike”. Wspomniany dron ma zasięg operacyjny do 700 kilometrów, jest wyposażony w głowicę bojową o masie do 200 kilogramów i jest w stanie niszczyć cele naziemne nawet w warunkach aktywnego działania środków walki radioelektronicznej.

Źródło: firma Fire Point.

Operatorzy 412. oddzielnej brygady systemów bezzałogowych Nemesis zniszczyli port dronowy rosyjskich najeźdźców na lotnisku w Doniecku przy użyciu środków typu middle strike.

Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjską wyrzutnię rakiet balistycznych „Iskander-M” w obwodzie kurskim, a także magazyny amunicji i środków materialno-technicznych oraz jednostki remontowe przeciwnika na tymczasowo okupowanych terytoriach.

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