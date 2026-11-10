СБС нанесли удар по базе элитного российского подразделения «Рубикон» в Бердянске

Силы беспилотных систем совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по базе российского подразделения операторов БПЛА «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске.

Удар был нанесён украинскими ударными дронами FP-2 класса middle strike. Указанный БПЛА имеет рабочую дальность до 700 километров, оснащен боевой частью весом до 200 килограммов и способен поражать наземные цели даже в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы.

Источник: компания Fire Point.

Операторы 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили дрон-порт российских захватчиков в Донецком аэропорту средствами middle strike.

Украинские военные поразили российскую пусковую установку баллистических ракет «Искандер-М» в Курской области, а также склады боеприпасов и материально-технических средств и ремонтные подразделения противника на временно оккупированных территориях.

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