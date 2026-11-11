Генеральный штаб обновил данные о потерях российской армии по состоянию на 11 ноября

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь российских оккупационных войск по состоянию на утро среды, 11 ноября 2026 года. В сводке приведены данные о потерях личного состава и военной техники противника.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 11 ноября потеряла:

личного состава – около 1 614 180 (+2 580) человек;

танков – 12 468 (+3) шт.;

боевых бронированных машин – 25 706 (+10) шт.;

артиллерийских систем – 52 231 (+73) шт.;

РСЗО – 2 266 (+0) шт.;

средств ПВО – 1 756 (+2) шт.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолётов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 122 (+5) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 604 910 (+1 559) шт.;

крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 173 526 (+513) шт.;

специальной техники – 4 894 (+2) ед.

Источник: Генштаб

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