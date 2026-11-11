Генштаб оновив дані про втрати російської армії станом на 11 листопада
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупаційних військ станом на ранок середи, 11 листопада 2026 року. У зведенні наведено дані про втрати особового складу та військової техніки противника.
РФ у війні з Україною станом на 11 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 614 180 (+2 580) осіб;
- танків – 12 468 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 706 (+10) од.;
- артилерійських систем – 52 231 (+73) од.;
- РСЗВ – 2 266 (+0) од.;
- засобів ППО – 1 756 (+2) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 122 (+5) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 604 910 (+1 559) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 173 526 (+513) од.;
- спеціальної техніки – 4 894 (+2) од.
Джерело: Генштаб
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