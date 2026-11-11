Генштаб оновив дані про втрати російської армії станом на 11 листопада

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупаційних військ станом на ранок середи, 11 листопада 2026 року. У зведенні наведено дані про втрати особового складу та військової техніки противника.

РФ у війні з Україною станом на 11 листопада втратила:

особового складу – близько 1 614 180 (+2 580) осіб;

танків – 12 468 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 706 (+10) од.;

артилерійських систем – 52 231 (+73) од.;

РСЗВ – 2 266 (+0) од.;

засобів ППО – 1 756 (+2) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 122 (+5) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 604 910 (+1 559) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 173 526 (+513) од.;

спеціальної техніки – 4 894 (+2) од.

Джерело: Генштаб

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