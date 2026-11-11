Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii rosyjskiej na dzień 11 listopada

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat rosyjskich wojsk okupacyjnych według stanu na poranek w środę, 11 listopada 2026 roku. W zestawieniu przedstawiono dane dotyczące strat w osobach oraz sprzęcie wojskowym przeciwnika.

Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 11 listopada straciła:

personel – około 1 614 180 (+2 580) osób;

czołgów – 12 468 (+3) sztuk;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 706 (+10) sztuk;

systemów artyleryjskich – 52 231 (+73) szt.;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 266 (+0) sztuk;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 756 (+2) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 122 (+5) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSPL) poziomu operacyjno-taktycznego – 604 910 (+1 559) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 173 526 (+513) szt.;

techniki specjalnej – 4 894 (+2) szt.

Źródło: Sztab Generalny

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