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Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii rosyjskiej na dzień 11 listopada

UA NEWS 11 listopada 2026 07:52
Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii rosyjskiej na dzień 11 listopada

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat rosyjskich wojsk okupacyjnych według stanu na poranek w środę, 11 listopada 2026 roku. W zestawieniu przedstawiono dane dotyczące strat w osobach oraz sprzęcie wojskowym przeciwnika.

 

Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 11 listopada straciła:

  • personel – około 1 614 180 (+2 580) osób;
  • czołgów – 12 468 (+3) sztuk;
  • bojowych pojazdów opancerzonych – 25 706 (+10) sztuk;
  • systemów artyleryjskich – 52 231 (+73) szt.;
  • systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 266 (+0) sztuk;
  • środków obrony przeciwlotniczej – 1 756 (+2) szt.;
  • samolotów – 452 (+0) szt.;
  • śmigłowców – 356 (+0) szt.;
  • naziemnych kompleksów robotycznych – 3 122 (+5) szt.;
  • bezzałogowe statki powietrzne (BSPL) poziomu operacyjno-taktycznego – 604 910 (+1 559) szt.;
  • pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;
  • okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
  • łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
  • pojazdy i cysterny – 173 526 (+513) szt.;
  • techniki specjalnej – 4 894 (+2) szt.
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Źródło: Sztab Generalny

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