乌克兰武装部队总参谋部公布了截至2026年11月11日星期三上午的俄罗斯占领军伤亡最新统计数据。该汇总报告列出了敌方人员伤亡及军事装备损失的情况。

截至11月11日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1 614 180人（+2 580人）；

坦克——12 468 (+3) 辆；

装甲战斗车——25 706 (+10) 辆；

火炮系统——52 231 (+73) 门；

多管火箭炮系统——2 266（+0）门；

防空武器——1 756 (+2) 套；

飞机——452架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 122 (+5) 套；

作战-战术级无人机——604 910 (+1 559) 架；

巡航导弹——5 196 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2（+0）艘；

汽车及油罐车——173 526 (+513) 辆；

特种装备——4 894 (+2) 辆

来源：总参谋部

自今日凌晨以来，前线共发生116起交火事件，其中科斯蒂安蒂诺夫卡附近战况最为激烈——总参谋部。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正试图向国际伙伴散布虚假信息，声称乌克兰仅控制顿涅茨克州10%的领土。

在维利科布尔卢茨基方向，俄军正试图从不同方向推进，以扩大对乌克兰防线的渗透。

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