Российские дроны повредили три жилых дома в Ровенской области

В ночь на 11 ноября российские войска нанесли удар по Ровенской области с помощью ударных беспилотников. В результате обстрела в Костопольской общине повреждены три частных дома, в одном из которых разрушены стена и крыша. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

На месте удара работают представители соответствующих служб, которые устанавливают масштабы повреждений и занимаются ликвидацией последствий обстрела, отметил Коваль.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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