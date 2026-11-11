Россия зафиксировала гибель более 11 тысяч иностранцев, участвовавших в войне против Украины на её стороне. Речь идёт о гражданах почти 100 стран мира. Около 3700 погибших иностранных боевиков были гражданами Украины.

Отмечается, что в целом РФ зафиксировала около 400 000 смертей, связанных с войной в Украине. Среди них — 11 335 иностранцев, людей, родившихся за пределами России или имевших иностранное гражданство. Издание отмечает, что динамика смертности иностранцев в войне против Украины растет — с примерно 630 в 2022 году до более 5500 в 2025 году.

Около 3 700 погибших иностранцев были либо гражданами Украины, либо родились в Украине после обретения ею независимости с распадом Советского Союза в 1991 году. Большинство из них проживали на оккупированных территориях востока и юга Украины. В целом же около 80% погибших иностранцев были выходцами из бывших советских республик.

Также издание отмечает, что в базе нет никакой информации о гибели северокорейских военнослужащих в Украине. По данным издания, это свидетельствует о том, что Россия не выдавала свидетельств о смерти ни одного северокорейца, поскольку они входили в состав иностранных подразделений, а не были лицами, присоединившимися к российским войскам.

Кроме того, журналисты отмечают динамику российского вербовки в разных странах. В частности, в 2023–2024 годах в российской армии погибло значительное количество бойцов из Непала. А в 2024–2025 годах — из Шри-Ланки и Китая. С конца 2025 года «Росстат» фиксирует рост числа смертей среди граждан Колумбии, Кении и Нигерии.

Ещё около 300 погибших были гражданами Германии. Преимущественно они родились там до 1992 года в восточногерманских гарнизонных городах, таких как Потсдам и Магдебург. В этих регионах советские, а затем и российские войска были размещены до 1994 года.



Почти все погибшие, а именно 99%, были мужчинами. Число погибших иностранных женщин составило всего 159. Из них 154 были с оккупированных территорий Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные базы «Росстата», которую взломали и обнародовали белорусские и украинские хакеры.

Напомним, что в плену Украины находятся граждане 48 стран, воевавших на стороне РФ — Коордштаб.

РФ пообещала прекратить вербовку кенийцев для войны против Украины.

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