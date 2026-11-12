Оккупанты атаковали Харьковскую область: двое погибших и семеро пострадавших, среди них дети
За прошедшие сутки, 11 ноября, российские войска обстреляли Харьков и ещё семь населённых пунктов области. В результате вражеских атак двое человек погибли, ещё семеро получили ранения. Среди пострадавших есть дети.
«В г. Харькове погибли два человека, ранения получил 69-летний мужчина, острую реакцию на стресс перенесли 38-летняя женщина и 12-летняя девочка; в с. Луговое Близнюковской общины ранен 77-летний мужчина; в пос. Шевченково 59-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс; в пос. Близнюки 16-летняя девушка перенесла острую стрессовую реакцию; в с. Бабаи Высочанской общины 88-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию», — написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.
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