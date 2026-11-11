На Харківщині викрили агента РФ, який передавав дані про позиції ЗСУ

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Служба безпеки України затримала мешканця селища П'ятигірське Ізюмського району Харківської області, який передавав російській спецслужбі розвідувальну інформацію про розташування українських військових. Для зв'язку з ворогом чоловік використовував Telegram.

Операцію провели кіберфахівці СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

«Йому повідомлено про підозру у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За інформацією СБУ, чоловік потрапив у поле зору представників російських спецслужб через Telegram-чат знайомств. Для вербування вони створили фейковий акаунт жінки, яка встановила контакт із мешканцем Харківщини та координувала його подальші дії.

«Для залучення чоловіка до співпраці вони (російські спецслужби — ІФ-У) створили фейковий акаунт жінки, яка встановила з ним зв'язок і координувала його злочинні дії. Задокументовано, як за дорученням знайомої фігурант обходив місцевість, щоб виявити і передати ворогу місця зосередження особового складу і техніки українських військ. Крім цього, зловмисник відстежував для рашистів основні маршрути руху бронеколон Сил оборони у напрямку передової», — йдеться у повідомленні СБУ.

Після розвідувальних виходів фігурант записував для своєї «онлайн-подруги» голосові повідомлення з детальним описом військових об'єктів у прифронтовій зоні.

Зокрема, він передавав інформацію про:

рух військової техніки;

місця тимчасового розміщення українських військовослужбовців;

розташування кулеметних установок;

позиції сил протиповітряної оборони, які захищали від ворожих атак місцеву компресорну станцію.

Отримані розвіддані російські військові могли використовувати для планування прицільних ударів по позиціях українських захисників.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба облпрокуратури.

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