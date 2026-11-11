W obwodzie charkowskim zdemaskowano agenta Rosji, który przekazywał informacje o pozycjach Sił Zbrojnych Ukrainy

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała mieszkańca miejscowości Piatygirskoe w rejonie Izium w obwodzie charkowskim, który przekazywał rosyjskim służbom specjalnym informacje wywiadowcze dotyczące rozmieszczenia ukraińskich sił zbrojnych. Do komunikacji z wrogiem mężczyzna korzystał z aplikacji Telegram.

Operację przeprowadzili specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa SBU pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Charkowie.

„Został mu postawiony zarzut rozpowszechniania informacji o rozmieszczeniu Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych, popełnionego w warunkach stanu wojennego (cz. 2 art. 114-2 Kodeksu Karnego Ukrainy). Wobec podejrzanego zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu” – poinformowała służba prasowa prokuratury obwodowej.

Według informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) mężczyzna znalazł się w kręgu zainteresowania przedstawicieli rosyjskich służb specjalnych za pośrednictwem czatu randkowego w Telegramie. W celu werbowania utworzyli oni fałszywe konto kobiety, która nawiązała kontakt z mieszkańcem obwodu charkowskiego i koordynowała jego dalsze działania.

„Aby skłonić mężczyznę do współpracy, oni (rosyjskie służby specjalne — IF-U) utworzyli fałszywe konto kobiety, która nawiązała z nim kontakt i koordynowała jego przestępcze działania. Udokumentowano, jak na polecenie znajomej podejrzany przemierzał teren, aby wykryć i przekazać wrogowi miejsca skupiska personelu i sprzętu wojsk ukraińskich. Ponadto sprawca śledził dla rosyjskich okupantów główne trasy przemarszu kolumn pancernych Sił Obronnych w kierunku linii frontu” — czytamy w komunikacie SBU.

Po wyprawach zwiadowczych podejrzany nagrywał dla swojej „internetowej przyjaciółki” wiadomości głosowe zawierające szczegółowy opis obiektów wojskowych w strefie przyfrontowej.

W szczególności przekazywał informacje dotyczące:

ruch sprzętu wojskowego;

miejscach tymczasowego zakwaterowania ukraińskich żołnierzy;

rozmieszczenie stanowisk karabinów maszynowych;

pozycje sił obrony przeciwlotniczej, które chroniły lokalną stację kompresorową przed atakami wroga.

Uzyskane dane wywiadowcze rosyjscy żołnierze mogli wykorzystać do planowania precyzyjnych uderzeń na pozycje ukraińskich obrońców.

Mężczyźnie postawiono zarzut na podstawie części 2 art. 114-2 Kodeksu karnego Ukrainy. Sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

Informację tę podała służba prasowa prokuratury obwodowej.

Wcześniej Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał rosyjskiego agenta, który przez ponad półtora roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości po zamachu terrorystycznym w Dnieprze, w wyniku którego zginęła jedna osoba. Zatrzymanemu postawiono zarzut udziału w akcie terrorystycznym.

Wcześniej Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu precyzyjnego kierowania atakami na lokalne obiekty energetyczne. Osobą tą okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

Wojskowa kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z DBR zdemaskował zwerbowanego przez FSB żołnierza, który przekazywał Rosji współrzędne ukraińskich obiektów wojskowych na froncie południowym. Aby ukryć kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi, agent zmienił 77 numerów telefonów i korzystał z 18 smartfonów.

Czytaj nas na