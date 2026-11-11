Служба безопасности Украины задержала жителя поселка Пятигорское Изюмского района Харьковской области, который передавал российской спецслужбе разведывательную информацию о расположении украинских военных. Для связи с врагом мужчина использовал Telegram.

Операцию провели киберспециалисты СБУ под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

«Ему сообщено о подозрении в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации СБУ, мужчина попал в поле зрения представителей российских спецслужб через Telegram-чат знакомств. Для вербовки они создали фейковый аккаунт женщины, которая установила контакт с жителем Харьковской области и координировала его дальнейшие действия.

«Для привлечения мужчины к сотрудничеству они (российские спецслужбы — ИФ-У) создали фейковый аккаунт женщины, которая установила с ним связь и координировала его преступные действия. Задокументировано, как по поручению знакомой фигурант обходил местность, чтобы выявить и передать врагу места сосредоточения личного состава и техники украинских войск. Кроме того, злоумышленник отслеживал для рашистов основные маршруты движения бронеколонн Сил обороны в направлении передовой», — говорится в сообщении СБУ.

После разведывательных выходов фигурант записывал для своей «онлайн-подруги» голосовые сообщения с подробным описанием военных объектов в прифронтовой зоне.

В частности, он передавал информацию о:

движение военной техники;

места временного размещения украинских военнослужащих;

расположение пулеметных установок;

позиции сил противовоздушной обороны, защищавших от вражеских атак местную компрессорную станцию.

Полученные разведданные российские военные могли использовать для планирования прицельных ударов по позициям украинских защитников.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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