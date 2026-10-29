На Київщині викрили агента ФСБ, який коригував удари по енергооб’єктах

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Київській області російського агента, який на замовлення ФСБ збирав розвіддані для коригування ударів по місцевих енергетичних об’єктах. Фігурантом виявився водій логістичної компанії, який також відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони.

За даними контррозвідки, серед основних цілей росіян були теплоелектроцентралі столичного регіону, які відновлювали роботу після попередніх обстрілів.

Щоб з’ясувати стан енергетичної інфраструктури, чоловік під виглядом робочих поїздок об’їжджав території станцій і фотографував їхні фасади на телефон.

Після цього він повертався додому, систематизував відзняті матеріали, позначав їхні координати на Google Maps і додавав власні коментарі. Підготовлені дані агент мав передавати куратору від ФСБ.

Співробітники СБУ задокументували, як фігурант за кермом вантажівки розвідував стан відновлювальних робіт на енергоблоці місцевої ТЕЦ. Чоловіка затримали, коли він готував звіт для російської спецслужби.

Як встановило розслідування, російські спецслужби звернули увагу на чоловіка після того, як він публікував антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Після вербування фігурант підтримував зв’язок із ФСБ через спеціально створений чат-бот, який російська спецслужба використовувала для збору розвідувальної інформації.

Окрім підготовки даних для коригування ударів по енергетичній інфраструктурі, агент відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони України.

Під час обшуків у затриманого вилучили два мобільні телефони. Один із них чоловік намагався знищити, щоб приховати докази співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі Служби безпеки України повідомили чоловікові про підозру в державній зраді.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ.

Раніше Верховний Суд підтвердив вирок 28-річному жителю Запоріжжя, який передавав ФСБ дані про українські військові об’єкти та звітував про наслідки російських обстрілів. Чоловік проведе 15 років за ґратами, а його майно конфіскують.

За матеріалами Служби безпеки України суд виніс ще один обвинувальний вирок учаснику агентурно-бойової групи російської воєнної розвідки (ГРУ). Цей осередок СБУ викрила та нейтралізувала влітку 2024 року на Харківщині.

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