Росія завдала по Харкову подвійний удар ракетами Бандероль

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Російська армія завдала подвійного ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети «Бандероль». Влучання зафіксували у Немишлянському та Київському районах міста.

«Ворог завдав подвійного удару «бандеролями» по місту: в одному випадку був атакований Немишлянський район, в іншому — Київський», — написав Терехов.

За словами мера, наслідки влучань наразі уточнюються.

Інформація про постраждалих станом на момент повідомлення не надходила.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Телеграмі.

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