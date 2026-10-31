Rosja zadała Charkowowi podwójny cios rakietami typu „Banderole”

Armia rosyjska przeprowadziła podwójny atak rakietowy na Charków, wykorzystując rakiety typu „Banderole”. Trafienia odnotowano w dzielnicach Nemyszlańskiej i Kijowskiej miasta.

„Wróg przeprowadził podwójny atak rakietami typu „Banderol” na miasto: w jednym przypadku zaatakowano dzielnicę Nemyszlańską, w drugim – Kijowską” – napisał Terechow.

Według burmistrza skutki uderzeń są obecnie ustalane.

W momencie publikacji tej informacji nie napłynęły żadne doniesienia o ofiarach.

Poinformował o tym burmistrz Charkowa Ihor Terechow na Telegramie.

W wyniku nocnego rosyjskiego ataku na obwód kijowski ranne zostały dwie osoby. W rejonie Browarskim uszkodzono prywatny dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

W nocy z 30 na 31 października rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 134 drony bojowe różnych typów, w tym Shahed, „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska RF zaatakowały 20 miejscowości w regionie, odnotowano 56 uderzeń.

30 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały dronem FPV prywatną posiadłość w gminie Stetskivska w obwodzie sumskim. W wyniku ataku ucierpiała właścicielka gospodarstwa domowego — kobieta odniosła liczne obrażenia, udzielono jej pomocy medycznej. Ponadto zapalił się budynek mieszkalny, na miejscu pracowali ratownicy.

W piątek, 30 października, rosyjskie wojska zaatakowały dronami bojowymi cywilne przedsiębiorstwo w gminie Szostka w obwodzie sumskim. W momencie uderzenia na terenie obiektu przebywali pracownicy.

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Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały obwód czernihowski, uszkadzając stację benzynową i pensjonat.

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