Cztery samoloty z ewakuowanymi z Oleszek przyleciały do Homla — RMF24

Cztery samoloty z mieszkańcami tymczasowo okupowanych Oleszek przyleciały do Homla na Białorusi. Ewakuację przeprowadzono podczas tymczasowego rozejmu uzgodnionego przez przedstawicieli Ukrainy i Rosji, państwa-agresora. Poinformował o tym RMF24.

Trasa ewakuacji

Według portalu wśród ewakuowanych są osoby starsze, dzieci i zwierzęta domowe. Najpierw ludzi autobusami przewieziono do rosyjskiej Anapy na wybrzeżu Morza Czarnego, skąd polecieli na Białoruś. Na lotnisku w Homlu przygotowano dla nich tymczasowe miasteczko namiotowe.

Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Dawyd Arachamija oświadczył na Telegramie, że ostatni, czwarty samolot wylądował w Homlu. Według niego w ciągu kilku godzin ewakuowani obywatele Ukrainy wraz z ukraińską delegacją mają znaleźć się na terytorium Ukrainy.

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Warunki tymczasowego rozejmu

Oleszki pozostają pod tymczasową okupacją wojsk rosyjskich. Według szacunków w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało około 2 tysięcy osób, w tym 50 dzieci. Drogi do miasta są zaminowane, a rosyjskie drony patrolowały okolicę, co utrudniało cywilom samodzielną ewakuację.

Rozejm obowiązuje od 27 października i, według informacji RMF24, ma trwać do 1 listopada, do godziny 22:59. Biały Dom poinformował, że w zawarciu porozumienia pomogła pierwsza dama USA Melania Trump. Oświadczyła ona również, że rozejm zostanie rozszerzony poza Oleszki, aby konwoje humanitarne mogły dotrzeć do innych miejscowości.

Ewakuowani mają wrócić do Ukrainy przez przejście graniczne Nowa Huta — Nowe Jaworowicze. Jak zauważa Financial Times, osoby zgadzające się na ewakuację muszą najpierw przejechać przez terytorium Rosji lub tymczasowo okupowanego Krymu, zanim powrócą na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

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