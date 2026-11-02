Rosja zaatakowała Ukrainę 193 dronami, a obrona przeciwlotnicza zneutralizowała większość z nich

W nocy z 1 na 2 listopada rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 193 drony bojowe. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 154 cele powietrzne, jednak odnotowano trafienia w 26 lokalizacjach.

Atak powietrzny rozpoczął się wieczorem 1 listopada, około godziny 18:00. Rosja wykorzystała drony bojowe typu Shahed, „Gerbera” oraz drony imitujące typu „Parodia”. Spośród wszystkich wystrzelonych bezzałogowych statków powietrznych 75 stanowiły drony odrzutowe typu „Shahed”.

Drony startowały z rosyjskich miast Orła, Kurska i Briańska, a także z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu donieckiego i Krymu.

Do odparcia ataku zaangażowano lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych Sił Powietrznych, stan na godz. 08:00, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 154 wrogie drony. Wśród nich znalazło się 58 rakietowych dronów typu „Shahed”. Ponad sześć dronów uderzeniowych pozostawało w powietrzu, dlatego w momencie publikacji raportu działania bojowe nadal trwały.

Pomimo działań obrony przeciwlotniczej nie udało się uniknąć trafień. Według danych Sił Powietrznych skutki ataku powietrznego odnotowano w 26 lokalizacjach.

Ponadto w dziewięciu lokalizacjach spadły fragmenty zestrzelonych dronów.

Źródło: Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy

Obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 280 dronów w ciągu dnia 1 listopada.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich uderzeń na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny.

Rosjanie zaatakowali dronami Koziatyn, są ofiary śmiertelne i ranni.

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