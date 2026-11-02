W październiku 2026 roku siły obronne zneutralizowały ponad 4800 rosyjskich dronów

W październiku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły 4859 z łącznej liczby 6473 bojowych bezzałogowych statków powietrznych typu „Shahed-131/136” i „Shahed-238” (w rosyjskiej nomenklaturze — „Geran-1/2/3/4/5”), które rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku terytorium Ukrainy. Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych dowództwa wojskowego skuteczność zestrzeliwania zwykłych dronów typu „Shahed” przez jednostki obrony przeciwlotniczej wyniosła 89%, podczas gdy wskaźnik neutralizacji wersji odrzutowych wynosi 66%.

W Sztabie Generalnym podkreślono, że ochrona przeciwlotnicza jest zapewniana dzięki kompleksowej współpracy lotnictwa myśliwskiego i wojskowego, wojsk rakietowych przeciwlotniczych, mobilnych grup ogniowych, operatorów bezzałogowych statków powietrznych oraz środków walki radioelektronicznej. Jednocześnie dowództwo podkreśliło rosnące zapotrzebowanie na dodatkowe nowoczesne środki przeciwdziałania rakietom balistycznym, które wróg systematycznie wykorzystuje do ataków na infrastrukturę cywilną.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy z 1 na 2 listopada rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 193 drony bojowe. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 154 cele powietrzne, jednak odnotowano trafienia w 26 lokalizacjach.

W ciągu dnia 1 listopada siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 280 dronów.

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