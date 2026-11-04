W Kijowie szczątki bezzałogowego statku powietrznego spowodowały pożar na dachu prywatnego domu

W dzielnicy Sviatoshyn w stolicy zapalił się dach prywatnego domu w wyniku upadku fragmentów drona. Poinformował o tym w środę burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

W dzielnicy Holosiivskyi szczątki spadły na teren otwarty. Doszło do pożaru – dodał.

Służby ratownicze są w drodze na miejsce zdarzenia.

Źródło: Witalij Kliczko

Przypomnijmy, że w Kijowie szczątki rosyjskiego drona spadły w pobliżu prywatnego domu.

W obwodzie kijowskim rosyjski dron uderzył w prywatny dom, w wyniku czego zginęło dziecko.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono magazyn i budynek mieszkalny.

W wyniku rosyjskich ataków powierzchnia magazynowa w obwodzie kijowskim zmniejszyła się o 34%.

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