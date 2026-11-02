У Київській області через російську атаку пошкоджено склад і житловий будинок

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Унаслідок чергової повітряної атаки російських військ на Київщину 2 листопада в регіоні зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури в двох районах.

У Білоцерківському районі через ворожі удари виникла пожежа на території складського приміщення, до ліквідації якої залучили підрозділи ДСНС. У Бориспільському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватний житловий будинок, де руйнувань зазнали стіни, стеля, фасад і вікна.

За офіційною інформацією обласної влади, в обох випадках загиблих і постраждалих серед населення немає.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація.

У понеділок, 2 листопада, російська армія скинула щонайменше дев'ять авіабомб на селище Комишуваха Запорізької області, унаслідок чого загинули 26 людей, серед яких двоє співробітників ДСНС та четверо поліцейських.

Протягом дня 2 листопада російські війська завдали серії ударів по населених пунктах Херсонської області із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, а також безпілотних літальних апаратів різних типів.

Унаслідок російського удару дронами по Чугуєву постраждали п'ятеро людей.

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