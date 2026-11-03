Кібератаки в Україні та Росії поширили фейкові ядерні тривоги — France 24

Системи екстреного оповіщення в Україні та Російській Федерації — державі-агресорі — зазнали кібератак упродовж ночі, повідомляє France 24. Під час атак користувачам в обох країнах транслювали фальшиві попередження про можливі ядерні удари.

Відновлення роботи систем

Після інциденту роботу систем екстреного оповіщення в обох країнах повернули під контроль. Водночас значна частина обставин кібератак залишається неясною: зокрема, не встановлено, хто відповідальний за втручання.

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Оцінка експертки

У сюжеті France 24 журналістка Шерон Гаффні поспілкувалася з Мелані Гарсон, доценткою з міжнародної безпеки Університетського коледжу Лондона. Гарсон заявила, що такі атаки спрямовані на підрив довіри до уряду.

За її оцінкою, неправдиві екстрені попередження мають на меті послабити віру людей у здатність влади забезпечувати довіру. Матеріал оприлюднили 2 листопада 2026 року в програмі A propos. Відеосюжет триває 13 хвилин 51 секунду, його підготувала Шерон Гаффні.

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