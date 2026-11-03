Systemy alertów alarmowych w Ukrainie i Federacji Rosyjskiej — państwie-agresorze — zostały w nocy poddane cyberatakom, informuje France 24. Podczas ataków użytkownikom w obu krajach nadawano fałszywe ostrzeżenia o możliwych uderzeniach nuklearnych.

Przywrócenie działania systemów

Po incydencie działanie systemów alertów alarmowych w obu krajach ponownie znalazło się pod kontrolą. Jednocześnie wiele okoliczności cyberataków pozostaje niejasnych; w szczególności nie ustalono, kto odpowiada za ingerencję.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena ekspertki

W materiale France 24 dziennikarka Sharon Gaffney rozmawiała z Melanie Garson, docentką ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w University College London. Garson oświadczyła, że takie ataki mają na celu podważenie zaufania do rządu.

Jej zdaniem fałszywe ostrzeżenia alarmowe mają osłabić wiarę ludzi w zdolność władz do zapewnienia zaufania. Materiał opublikowano 2 listopada 2026 roku w programie A propos. Materiał wideo trwa 13 minut i 51 sekund, a przygotowała go Sharon Gaffney.

Czytaj nas na