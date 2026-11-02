Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160; możliwe są wystrzelenia pocisków manewrujących

Wieczorem 2 listopada Rosja rozpoczęła przygotowania do kolejnego zmasowanego ataku na terytorium Ukrainy. Z lotniska „Ukrainka” rosyjscy żołnierze wysłali w powietrze grupę strategicznych bombowców rakietowych Tu-160. Według wstępnych danych istnieje zagrożenie wystrzelenia pocisków skrzydłowych z tych samolotów.

Wróg przygotowuje zmasowany atak

W ciągu dnia 2 listopada Rosjanie przeprowadzali przegrupowanie bombowców między lotniskami położonymi w zachodniej i wschodniej części Federacji Rosyjskiej. Ponadto odnotowano zwiększoną aktywność lotów lotnictwa transportu wojskowego oraz lotów szkoleniowych samolotów lotnictwa strategicznego i dalekiego zasięgu.

„Odnotowano szereg oznak wskazujących na przygotowania wroga do użycia lotnictwa strategicznego w celu przeprowadzenia uderzenia strategicznego na terytorium Ukrainy w nocy z 2 na 3 listopada” – napisali obserwatorzy.

O godz. 22:30 w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej zaobserwowano trzy samoloty Tu-160 z lotniska „Ukrajinka” na Dalekim Wschodzie (obwód amurski). Oczekuje się, że samoloty te osiągną pozycje startowe między 3. a 4. rano 3 listopada – zauważa monitor.

Wiadomo również o obecności 10 uzbrojonych samolotów Tu-95MS w zachodniej części Rosji, które również są gotowe do startu.

Osobno obserwatorzy ostrzegli o średnim poziomie zagrożenia ze strony uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych oraz wysokim – ze strony pocisków balistycznych.

„Przeciwnik jest aktywnie obecny w obwodach briańskim, kurskim i woroneżskim, dysponując zapasem środków bojowych. Wystrzelenie rakiet Iskander/S-400/Cyrkon może nastąpić w każdej chwili” – czytamy w komunikacie.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu ostrzegł, że wróg przygotowuje nowy, masowy atak na Ukrainę. Atakowi mogą podlegać przede wszystkim logistyka i energetyka.

Czytaj nas na