俄罗斯出动了图-160战略轰炸机，可能发射巡航导弹

11月2日晚，俄罗斯开始为对乌克兰境内发动新一轮大规模袭击做准备。 俄军从“乌克兰卡”机场起飞了一支图-160战略导弹轰炸机编队。据初步消息，这些飞机可能发射巡航导弹。

敌人正在筹备大规模袭击

11月2日当天，俄军在位于俄罗斯西部和东部的各机场之间调遣了轰炸机。 此外，还监测到军用运输机飞行活动加剧，以及战略航空/远程航空机队的训练飞行增多。

“已记录到一系列迹象，表明敌方正在准备于11月3日夜间动用战略航空兵，对乌克兰境内实施大规模空袭，”监测人员写道。

截至22:30，在俄罗斯领空内观察到三架从远东（阿穆尔州）“乌克兰卡”机场起飞的图-160战机。 监测人员指出，预计这些战机将于11月3日凌晨3点至4点抵达发射阵地。

此外，据称俄罗斯西部地区还有10架已整装待发的图-95MS战机，同样准备起飞。

此外，监测人员还警告称，打击型无人机威胁等级为中等，弹道导弹威胁等级较高。

“敌军在布良斯克州、库尔斯克州和沃罗涅日州活动频繁，并储备了大量弹药。‘伊斯坎德尔’/S-400/‘锆石’导弹可能随时发射，”通报中称。

总统弗拉基米尔·泽连斯基在晚间讲话中警告称，敌人正在筹备对乌克兰的新一轮大规模打击。物流和能源领域可能首当其冲。

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