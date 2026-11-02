俄罗斯国民卫队提议取消军装中的若干部件，以削减后勤保障开支。对俄罗斯联邦总统令的相关修订已在规范性法律文件门户网站上公布。

具体而言，女军人的制服套装中将不再包含灰色和黑色的毛皮帽，取而代之的是普通的保暖头饰。海军部队中的女性军人也将不再配发黑色羊毛外套。 与此同时，这些部队中的男性军官和准尉，其夏季白色上衣和裤子将允许使用任何材质制作，而不再仅限于羊毛。

俄罗斯国民卫队其他军官和准尉（女性除外）将不再配发带肩章的羊毛夹克。 此外，大多数军人的制服将不再配有迷彩宽檐帽和贝雷帽，而高级军官的迷彩冬季野战帽也将被取消。

在说明备忘录中，所有这些服装元素均被列为“使用频率较低”的物品。 该部门表示，这些调整旨在改善国民警卫队官兵的仪容仪表，并减少其军需物资的开支。若该文件获得签署，将即日生效。

10月初，俄罗斯联邦安全局也提议修改军人制服配发标准，并解释称此举旨在优化支出。

与此同时，在俄罗斯联邦2027年预算中，“国家安全与执法活动”项目（该项目特别涵盖对俄罗斯国民警卫队和联邦安全局的拨款）的预算超过4.286万亿卢布。 2028年，该项支出计划增至4.421万亿卢布，2029年则增至5.21万亿卢布。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

俄罗斯国民卫队已做好在动员和战时状态下执行任务的准备。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，俄罗斯正在筹备新一轮动员，规模至少达数万人。据他称，这一情况是在一次关于国防问题的详细会议上讨论的。 此外，乌克兰总统还听取了乌克兰武装部队总司令亚历山大·西尔斯基和总参谋长安德烈·格纳托夫的汇报。

鉴于乌克兰前线局势复杂、冬春攻势受挫以及俄军遭受重大损失，俄罗斯可能于今秋宣布新一轮动员。 俄罗斯国家杜马议员安德烈·古鲁廖夫发表了这一言论，并将这一可能的决定与俄罗斯在对乌战争中的军事失利联系起来。

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