乌克兰军人鲁斯兰·罗曼诺夫在俄罗斯被俘期间死亡。他在俄罗斯因三项与所谓“恐怖活动”相关的罪名受到审判。俄罗斯媒体报道了这名乌克兰人的死讯。

由于罗曼诺夫的死亡，针对他的刑事诉讼已被终止。与此同时，该军人的死亡原因和具体情况目前尚不清楚。

关于因被告死亡而终止诉讼程序的信息出现在俄罗斯联邦南部地区军事法院的档案中。 文件中隐去了被告的姓名；“Mediazona”的记者成功查明，此人正是乌克兰军人鲁斯兰·罗曼诺维奇·罗曼诺夫。

俄方曾依据俄罗斯联邦刑法中的三项罪名对其提起指控：

参与恐怖主义组织；

参与被认定为恐怖组织的活动；

接受旨在实施恐怖活动的培训。

据该媒体报道，俄罗斯执法部门经常对来自“亚速”和“艾达尔”部队的乌克兰战俘提出此类指控。此类案件通常由罗斯托夫-纳-多努的南部地区军事法院审理。

时间线

10月15日，被告死亡的记录出现在案卷中。该案的预审于9月22日举行，但尚不清楚战俘本人是否出席。该案于2026年8月底移交法院审理。

目前尚无关于罗曼诺夫何时、在何种情况下被俘，曾服役于哪个部队，以及俄罗斯方面以何种具体行为作为指控依据的报道。

俄罗斯媒体报道了这名乌克兰人的死亡消息。

来自波尔塔瓦的摄像师瓦西里·维利奇科在前线阵亡。他曾供职于当地电视台IRT和“Misto Plus”，随后加入了乌克兰武装部队。10月16日，他的妻子通报了这位捍卫者牺牲的消息。

在乌克兰为独立而与俄罗斯恐怖主义军队作战的战斗中，前乌克兰国家队和基辅“迪纳摩”队中场球员罗曼·马克西姆尤克牺牲。 经过一年的搜寻和期盼他能平安归来，最终通过DNA鉴定结果证实了他的牺牲。

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