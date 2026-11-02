У російському полоні помер український військовий Руслан Романов

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У російському полоні помер український військовослужбовець Руслан Романов. У Росії його судили за трьома статтями, пов’язаними з так званою терористичною діяльністю. Про смерть українця повідомили російські ЗМІ.

Кримінальне провадження проти Романова припинили у зв’язку з його смертю. Водночас причини та обставини загибелі військовослужбовця наразі невідомі.

Відомості про припинення провадження у зв'язку зі смертю обвинуваченого з'явилися в картотеці Південного окружного військового суду РФ. Ім'я підсудного в документах приховане; журналістам "Медіазони" вдалося встановити, що йдеться про українського військовослужбовця Руслана Романовича Романова.

Російська сторона звинувачувала його за трьома статтями кримінального законодавства РФ:

участь у терористичному співтоваристві;

участь у діяльності організації, визнаної терористичною;

проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

За даними видання, такі звинувачення російські правоохоронці регулярно висувають українським військовополоненим із підрозділів "Азов" та "Айдар". Подібні справи зазвичай розглядає Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону.

Хронологія

Відмітка про смерть обвинуваченого з'явилася в картотеці 15 жовтня. Попереднє засідання у справі відбулося 22 вересня, але невідомо, чи брав у ньому участь сам полонений. Справа надійшла до суду наприкінці серпня 2026 року.

Не повідомляється, коли й за яких обставин Романов потрапив у полон, у якому підрозділі служив і які саме дії Росія поклала в основу обвинувачення.

Про смерть українця повідомили російські ЗМІ.

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