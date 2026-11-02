В российском плену скончался украинский военнослужащий Руслан Романов. В России его судили по трем статьям, связанным с так называемой террористической деятельностью. О смерти украинца сообщили российские СМИ.

Уголовное производство против Романова было прекращено в связи с его смертью. При этом причины и обстоятельства гибели военнослужащего пока неизвестны.

Сведения о прекращении производства в связи со смертью обвиняемого появились в картотеке Южного окружного военного суда РФ. Имя подсудимого в документах скрыто; журналистам «Медиазоны» удалось установить, что речь идет об украинском военнослужащем Руслане Романовиче Романове.

Российская сторона обвиняла его по трем статьям уголовного законодательства РФ:

участие в террористическом сообществе;

участие в деятельности организации, признанной террористической;

прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности.

По данным издания, такие обвинения российские правоохранители регулярно выдвигают украинским военнопленным из подразделений «Азов» и «Айдар». Подобные дела обычно рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Хронология

Отметка о смерти обвиняемого появилась в картотеке 15 октября. Предварительное заседание по делу состоялось 22 сентября, но неизвестно, принимал ли в нем участие сам пленный. Дело поступило в суд в конце августа 2026 года.

Не сообщается, когда и при каких обстоятельствах Романов попал в плен, в каком подразделении служил и какие именно действия Россия взяла за основу обвинения.

О смерти украинца сообщили российские СМИ.

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