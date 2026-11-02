W rosyjskiej niewoli zmarł ukraiński żołnierz Rusłan Romanow. W Rosji był sądzony na podstawie trzech artykułów związanych z tak zwaną działalnością terrorystyczną. O śmierci Ukraińca poinformowały rosyjskie media.

Postępowanie karne przeciwko Romanowowi zostało umorzone w związku z jego śmiercią. Jednocześnie przyczyny i okoliczności śmierci żołnierza pozostają na razie nieznane.

Informacje o umorzeniu postępowania w związku ze śmiercią oskarżonego pojawiły się w kartotece Południowego Okręgowego Sądu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. Imię oskarżonego w dokumentach zostało utajnione; dziennikarzom „Mediazony” udało się ustalić, że chodzi o ukraińskiego żołnierza Rusłana Romanowicza Romanowa.

Strona rosyjska oskarżała go na podstawie trzech artykułów kodeksu karnego RF:

udział w ugrupowaniu terrorystycznym;

udział w działalności organizacji uznanej za terrorystyczną;

przechodzenie szkolenia w celu prowadzenia działalności terrorystycznej.

Według informacji podanych przez serwis, rosyjskie organy ścigania regularnie wysuwają takie zarzuty wobec ukraińskich jeńców wojennych z oddziałów „Azow” i „Ajdar”. Podobne sprawy rozpatruje zazwyczaj Południowy Okręgowy Sąd Wojskowy w Rostowie nad Donem.

Chronologia

Wpis o śmierci oskarżonego pojawił się w aktach sprawy 15 października. Wstępna rozprawa w tej sprawie odbyła się 22 września, ale nie wiadomo, czy sam jeniec w niej uczestniczył. Sprawa trafiła do sądu pod koniec sierpnia 2026 roku.

Nie podano, kiedy i w jakich okolicznościach Romanow trafił do niewoli, w jakiej jednostce służył oraz jakie konkretnie działania Rosja uznała za podstawę oskarżenia.

O śmierci Ukraińca poinformowały rosyjskie media.

Na froncie zginął operator kamery z Połtawy Wasyl Wieliczko. Pracował w lokalnych stacjach telewizyjnych IRT i „Misto Plus”, a następnie wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. O śmierci obrońcy poinformowała 16 października jego żona.

W walkach o niepodległość Ukrainy z rosyjskimi siłami terrorystycznymi zginął były pomocnik reprezentacji narodowej i kijowskiego „Dynamo” Roman Maksymjuk. Jego śmierć potwierdzono na podstawie wyników badań DNA po roku poszukiwań i nadziei na powrót.

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