На фронті загинув відеооператор із Полтави Василь Величко. Він працював на місцевих телеканалах ІРТ та «Місто Плюс», а згодом долучився до лав Збройних сил України. Про загибель захисника 16 жовтня повідомила його дружина.

Відеооператор полтавських телеканалів Василь Величко загинув під час виконання обов’язку із захисту України. «Василь загинув 16 жовтня, виконуючи обов’язок захисника України. Про страшну звістку повідомила його дружина», — йдеться в дописі колег.

До початку військової служби Величко працював відеооператором на полтавських телеканалах ІРТ та «Місто Плюс». Він був частиною місцевої медійної спільноти, а згодом став на захист країни у лавах Збройних сил України. Колеги висловили співчуття рідним і близьким загиблого та вшанували його пам’ять. «Царство Небесне і вічна пам’ять світлій людині», — написала команда телеканалу ІРТ-Полтава. Василь Величко загинув 16 жовтня, захищаючи Україну. Про це повідомила команда телеканалу ІРТ-Полтава на своїй сторінці у Facebook.

У Полтавському районі російські війська влучили по території одного з підприємств. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Обставини атаки та її наслідки уточнюють.

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