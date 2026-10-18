На фронте погиб видеооператор из Полтавы Василий Величко. Он работал на местных телеканалах ИРТ и «Мисто Плюс», а впоследствии вступил в ряды Вооружённых сил Украины. О гибели защитника 16 октября сообщила его жена.

Видеооператор полтавских телеканалов Василий Величко погиб при исполнении служебного долга по защите Украины. «Василий погиб 16 октября, выполняя долг защитника Украины. Об этой страшной новости сообщила его жена», — говорится в посте коллег.

До начала военной службы Величко работал видеооператором на полтавских телеканалах ИРТ и «Мисто Плюс». Он был частью местного медийного сообщества, а впоследствии встал на защиту страны в рядах Вооруженных сил Украины. Коллеги выразили соболезнования родным и близким погибшего и почтили его память. «Царство Небесное и вечная память светлому человеку», — написала команда телеканала ИРТ-Полтава. Василий Величко погиб 16 октября, защищая Украину. Об этом сообщила команда телеканала ИРТ-Полтава на своей странице в Facebook.

В Полтавском районе российские войска нанесли удар по территории одного из предприятий. По предварительной информации, люди не пострадали. Обстоятельства атаки и ее последствия уточняются.

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