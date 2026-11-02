Rosgwardia zaproponowała rezygnację z szeregu elementów munduru wojskowego w celu ograniczenia wydatków na wyposażenie. Odpowiednie zmiany w dekrecie prezydenta Federacji Rosyjskiej opublikowano na portalu aktów prawnych.

W szczególności z kompletów odzieży dla kobiet-żołnierzy zostaną usunięte szare i czarne czapki futrzane. Zamiast nich przewidziano zwykłe ocieplane nakrycia głowy. Kobietom z jednostek marynarki wojennej nie będą już również wydawane czarne wełniane kurtki. Z kolei mężczyznom pełniącym funkcje oficerów i chorążych w tych jednostkach zezwoli się na szycie letnich białych bluz i spodni z dowolnego materiału, a nie tylko z wełny.

Pozostali oficerowie i chorążowie Rosgwardii, z wyjątkiem kobiet, zostaną pozbawieni wełnianych kurtek z naszywkami. Ponadto z mundurów większości żołnierzy usunięte zostaną czapki z daszkiem i berety w kamuflażu, a w przypadku wyższych rangą oficerów – zimowe czapki polowe w kamuflażu.

W uzasadnieniu wszystkie te elementy ubioru określono jako rzadko używane. W resortcie oświadczono, że zmiany mają poprawić wygląd zewnętrzny żołnierzy Gwardii Narodowej oraz zmniejszyć wydatki na ich wyposażenie. Jeśli dokument zostanie podpisany, wejdzie w życie tego samego dnia.

Na początku października Federalna Służba Bezpieczeństwa RF również zaproponowała zmianę norm dotyczących wyposażenia żołnierzy w mundury, uzasadniając to koniecznością optymalizacji wydatków.

Jednocześnie w budżecie federalnym RF na rok 2027 w pozycji „Bezpieczeństwo narodowe i działalność organów ścigania”, która obejmuje w szczególności finansowanie Rosgwardii i FSB, przewidziano ponad 4,286 bln rubli. W 2028 roku planuje się zwiększyć te wydatki do 4,421 bln rubli, a w 2029 roku – do 5,21 bln rubli.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Rosgwardia przygotowała się do działania w warunkach mobilizacji i stanu wojennego.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja przygotowuje nową falę mobilizacji obejmującą co najmniej dziesiątki tysięcy osób. Jak powiedział, sytuacja ta była omawiana podczas szczegółowego posiedzenia poświęconego kwestiom obronnym. Ponadto głowa państwa wysłuchała raportów Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandra Syrskiego oraz szefa Sztabu Generalnego Andrieja Gnatowa.

Jesienią w Rosji może zostać ogłoszona kolejna mobilizacja w związku ze skomplikowaną sytuacją na froncie ukraińskim, niepowodzeniem zimowo-wiosennej ofensywy oraz znacznymi stratami. Stwierdził to deputowany do Dumy Państwowej Andriej Gurułow, łącząc tę ewentualną decyzję z porażkami militarnymi Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

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