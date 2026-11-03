Serwisanci Sił Zbrojnych Ukrainy wymienili działo czołgu T-72 bez użycia fabrycznego wyposażenia

Żołnierze 146. Samodzielnego Pułku Naprawczo-Regeneracyjnego przeprowadzili nietypową naprawę czołgu T-72, wymieniając jego działo bez pomocy zakładów fabrycznych. Aby wykonać te prace, mechanicy musieli zdemontować konstrukcję o masie około 12 ton.

Aby wymienić lufę 125-milimetrowego działa czołgu T-72, mechanicy musieli zmierzyć się z prawdziwym opancerzonym kolosem – zdjąć z korpusu wielotonową wieżę.

W pułku twierdzą, że jako pierwsi spośród jednostek remontowych Sił Zbrojnych Ukrainy podjęli się tak skomplikowanej operacji w warunkach pozazakładowych.

Zmontowana wieża czołgu T-72 waży około 12 ton. Podniesienie takiej konstrukcji nie jest łatwe nawet przy użyciu potężnego dźwigu, ponieważ głównym zadaniem jest nie tylko odłączenie jej od kadłuba, ale także uniknięcie uszkodzenia mechanizmów czołgu.

Przed demontażem mechanicy muszą odłączyć układy łączące wieżę z kadłubem, a dopiero potem ostrożnie ją podnieść.

Na opublikowanych zdjęciach widać efekt tej pracy: masywna wieża wraz z lufą zwisa na łańcuchach dźwigu nad kadłubem pojazdu bojowego.

W pułku zaznaczają, że pierwszy etap naprawy zbliża się do końca. Jednocześnie żołnierze, korzystając ze specjalnych rysunków technicznych, wykonują stanowisko naprawcze — konstrukcję, na której zamocowana zostanie zdemontowana wieża w celu przeprowadzenia dalszych prac.

Przed konserwatorami stoi zadanie wymiany lufy 125-milimetrowego działa czołgowego 2A46. W tym celu specjaliści muszą przygotować zdemontowaną wieżę, sprawdzić stan odpowiednich mechanizmów oraz zamontować nową lufę.

Praca ta wymaga szczególnej precyzji, ponieważ chodzi o uzbrojenie, od którego sprawności zależą nie tylko wyniki strzelania, ale także bezpieczeństwo załogi czołgu.

Nie mniej odpowiedzialnym zadaniem będzie ponowne zamontowanie wieży na korpusie. Po złożeniu czołgu żołnierze muszą sprawdzić sprawność jego systemów oraz gotowość do dalszej eksploatacji.

Źródło: 146. Odrębny Pułk Remontowo-Odnowieniowy

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