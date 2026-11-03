乌克兰武装部队的维修人员在没有工厂设备的情况下更换了T-72坦克的火炮

第146独立维修与修复团的官兵对一辆T-72坦克进行了不同寻常的维修，在没有工厂设备的情况下更换了其火炮。为了完成这项工作，维修人员不得不拆下重约12吨的炮塔。

为了更换T-72坦克的125毫米炮管，维修人员不得不面对这台真正的装甲巨兽——将重达数吨的炮塔从车体上拆下。

该团表示，他们是乌克兰武装部队维修单位中首个在非工厂条件下开展此类复杂作业的单位。

T-72坦克的炮塔总重约12吨。即使使用大功率起重机，要吊起这样的结构也绝非易事，因为主要任务不仅是要将其从车体上拆下，还要确保不损坏坦克的机械装置。

在拆卸前，维修人员必须先断开连接炮塔与车体的各系统，然后才能小心地将其吊起。

从公布的图片中可以看出这项工作的成果：巨大的炮塔连同炮管一起，悬挂在起重机的吊链上，位于战车车体上方。

该团指出，维修的第一阶段即将完成。与此同时，官兵们正根据专用图纸制作维修支架——这是一种用于固定已拆卸炮塔以便进行后续工作的结构。

接下来，维修人员将更换2A46型125毫米坦克炮的炮管。为此，专家们需要对拆卸下来的炮塔进行准备，检查相关机械装置的状况，并安装新的炮管。

这项工作需要极高的精度，因为这关系到武器装备的性能——不仅射击效果取决于其工作状态，坦克乘员的安全也与之息息相关。

将炮塔重新安装到车体上的工作同样责任重大。组装完成后，官兵们需检查坦克各系统的运行状况及其后续服役的准备情况。

来源：第146独立维修与修复团

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