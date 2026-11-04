过去24小时内，前线共发生208次交火，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的战况最为激烈

在过去24小时内（11月3日），前线共记录到乌克兰国防军与俄罗斯占领军之间发生了208次交火。敌军在科斯蒂安蒂诺夫斯基和波克罗夫斯基方向的活动最为频繁。

过去24小时内，俄军发动了1次导弹袭击和86次空袭，期间投下242枚制导炸弹。 此外，侵略者还出动了7134架自杀式无人机，并实施了2740次炮击，其中43次使用火箭炮系统。

苏梅州以下居民点遭受了俄军袭击： 罗日科维奇、古塔、多罗希夫卡、巴奇夫斯克、托夫斯托杜博韦、索皮奇、哈尔基夫卡、库切里夫卡、科雷尼奥克、乌拉诺韦、亚斯特鲁布什奇纳、斯特普内、沃夫基夫卡、布鲁斯基、布尼亚奇内、 吉尔基、斯塔里科夫、科扎切、贝萨利夫卡、伊斯克里夫什奇纳、奥特鲁巴、沃尔菲内、帕夫利夫卡、霍丁、马拉·科尔恰基夫卡、科尔恰基夫卡、罗吉兹内、 霍廷、诺瓦·西奇、皮萨里夫卡、伊沃尔日安斯克、奥列克西耶夫卡、尤纳基夫卡、赫拉皮夫什奇纳和内斯库奇内。

霍廷和卢日基遭到了空袭。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，俄军曾12次试图强攻乌克兰守军阵地。此外，敌军还使用7枚制导航空炸弹发动了3次打击，并实施了165次炮击。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队在沃夫恰ンス克附近及拉德基夫卡方向击退了敌军的5次进攻。

在库皮扬斯克方向，俄军未实施进攻行动。

在利曼方向，侵略者曾五次向利曼方向及科帕诺克附近发动攻击。

在斯洛维扬斯克方向，俄军在扬波尔和奥泽尔内地区，以及皮斯库尼夫卡、斯塔罗杜博沃和尼古拉耶夫卡方向发动了9次攻击。

在克拉马托尔斯克方向，敌军向尼科诺罗夫卡和马利诺夫卡方向发动了两次突击行动。

局势最为紧张的是科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，该地区共记录到24次敌方攻击。 俄罗斯侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡、罗兹基什内、维尔诺地区以及拉伊斯基、新帕夫洛夫卡、库切罗沃亚鲁和佐洛托戈科洛迪亚兹方向发动进攻。

在波克罗夫斯基方向，俄军曾15次试图突破乌克兰防线。敌军在维尔诺耶、比利茨基、莫洛德茨基附近以及多布罗皮利亚、古利沃、谢尔吉耶夫卡和新帕夫洛夫卡方向发动了攻击。

在亚历山德罗夫斯基方向，俄军未开展进攻行动。

在古利亚皮尔方向，敌军曾6次试图向科西夫采沃和里兹德维扬卡方向推进，并在沃兹德维日夫卡、古利亚皮尔和查里夫内附近发动进攻。

在奥里霍夫方向，俄军在小托克马奇卡、斯特普诺吉尔斯克附近以及新安德烈耶夫卡方向发动了三次攻击。

在第聂伯河方向，侵略者未进行突击行动。

乌克兰武装部队总参谋部指出，在沃伦和波利斯基方向，未发现俄军组建进攻集团的迹象。

乌克兰武装部队总参谋部于11月4日（周三）上午8:00在Facebook上发布了上述战报。

过去24小时内，乌克兰军队消灭了2180名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部公布了截至2026年11月4日的最新敌方伤亡统计数据。

自全面战争爆发以来，俄罗斯已损失138套重型火焰喷射系统。

10月，乌克兰军队打击了俄罗斯境内至少30处战略目标。

乌克兰武装部队打击了罗斯托夫州的“卡缅斯基”联合企业，已确认该企业受损。

自今年年初以来，乌克兰国防军已击沉超过一千艘俄罗斯快艇和船只。

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