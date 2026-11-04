Na froncie doszło do 208 walk w ciągu doby, a najostrzejsze walki toczyły się na kierunku Kostiantynów

W ciągu ostatniej doby, 3 listopada, na froncie odnotowano 208 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a rosyjskimi okupantami. Największą aktywność wróg wykazał na kierunkach konstantynowskim i pokrowskim.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły jeden atak rakietowy i 86 nalotów, podczas których zrzuciły 242 kierowane bomby lotnicze. Ponadto najeźdźcy wykorzystali 7134 drony-kamikadze i przeprowadzili 2740 ostrzałów, w tym 43 z rakietowych systemów ognia salwowego.

Rosyjskie ataki dotknęły następujące miejscowości w obwodzie sumskim: Rozhkovychi, Huta, Doroshivka, Bachivsk, Tovstodubove, Sopych, Charkivka, Kucherivka, Koreniok, Ulanove, Yastrubshchyna, Stepne, Vovkivka, Bruski, Bunyachyne, Górki, Starikowe, Kozacze, Bezsalówka, Iskrówszczyna, Otruba, Wolfine, Pawłówka, Chodine, Mała Korczakówka, Korczakówka, Rogizne, Chotień, Nowa Sicz, Pysarówka, Iwolżańskie, Oleksijówka, Junakówka, Chrapowszczyzna i Neskuczne.

Ataki lotnicze dotknęły Chotyn i Łużki.

Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim wojska rosyjskie 12 razy próbowały szturmować pozycje ukraińskich obrońców. Ponadto wróg przeprowadził trzy ataki przy użyciu siedmiu kierowanych bomb lotniczych oraz wykonał 165 ostrzałów.

Na kierunku południowo-słobozhańskim ukraińskie oddziały odparły pięć ataków wroga w pobliżu Wołczanska oraz w kierunku Radkivki.

Na kierunku kupiańskim wojska rosyjskie nie prowadziły działań ofensywnych.

Na kierunku Liman najeźdźcy pięciokrotnie atakowali w kierunku Limana oraz w pobliżu Kopanek.

Na kierunku Słowiańskim wojska rosyjskie przeprowadziły dziewięć ataków w rejonach Jampola i Ozernogo, a także w kierunku Piskunówki, Starodubowego i Mykołajówki.

Na kierunku Kramatorska wróg przeprowadził dwie akcje szturmowe w kierunku Nikonorówki i Malinówki.

Najbardziej napięta sytuacja miała miejsce na kierunku Kostiantynówskim, gdzie odnotowano 24 ataki wroga. Rosyjscy najeźdźcy prowadzili ofensywę w rejonie Kostiantynówki, Rozkisznego, Wilnego oraz w kierunku Rajskiego, Nowopawłówki, Kucherowego Jaru i Złotego Studni.

Na kierunku Pokrowskim armia RF 15 razy próbowała przełamać ukraińską obronę. Wróg atakował w pobliżu Wilnego, Bilieckiego, Molodeckiego oraz w kierunkach Dobropillia, Gulowego, Sergiivki i Nowopawłówki.

Na kierunku Aleksandrowskim wojska rosyjskie nie prowadziły działań ofensywnych.

Na kierunku Huliaipilskim przeciwnik sześć razy próbował posunąć się w kierunku Kosivcewego i Rizdvyanki, a także w pobliżu Vozdvyzhivki, Huliaipilskiego i Charivnego.

Na kierunku Orichów Rosjanie przeprowadzili trzy ataki w pobliżu Małej Tokmachki, Stepnogorska oraz w kierunku Nowoandriiwki.

Na kierunku przydnieprowskim najeźdźcy nie przeprowadzili działań szturmowych.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie stwierdzono oznak formowania grup ofensywnych wojsk rosyjskich – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Informację tę podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie opublikowanym na Facebooku o godz. 8:00 w środę, 4 listopada.

W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zniszczyły 2 180 rosyjskich okupantów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane statystyki strat przeciwnika na dzień 4 listopada 2026 roku.

Od początku wojny na pełną skalę Rosja straciła 138 ciężkich systemów miotających ogień.

W październiku ukraińskie siły zbrojne uderzyły w co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły w kombinat „Kamenski” w obwodzie rostowskim; odnotowano zniszczenia.

Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

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