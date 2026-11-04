W obwodzie chersońskim w wyniku rosyjskich ataków rannych zostało cztery osoby

W ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadzały ataki na terytorium obwodu chersońskiego. W wyniku ostrzałów rannych zostało czterech mieszkańców.

„Zgodnie z danymi śledztwa, 4 listopada armia Federacji Rosyjskiej ostrzeliwała miejscowości w obwodzie chersońskim przy użyciu artylerii i dronów różnych typów” – czytamy w komunikacie.

O godz. 17:30 odnotowano, że w wyniku rosyjskiej agresji rannych zostało czterech cywilów.

Według danych prokuratury trzy osoby ucierpiały w wyniku ataku wrogiego drona oraz ostrzału artyleryjskiego w Chersoniu i Komyshanach. Kolejna osoba cywilna w stolicy obwodu odniosła obrażenia w wyniku wybuchu miny.

Władze obwodowe w Chersoniu poinformowały w szczególności, że około godziny 12:30 rosyjskie wojska ostrzelały z artylerii miejscowość Komyshany. W wyniku wrogiego ataku ucierpiała 82-letnia kobieta. Odniosła rany od odłamków w tułowiu i kończynach. Około godziny 10:40 Rosjanie przeprowadzili ostrzał artyleryjski na rejon Dnieprowski w Chersoniu. W wyniku wrogiego ostrzału 60-letni mężczyzna doznał urazu wybuchowego oraz ran od odłamków w nodze.

Ponadto w wyniku ostrzałów uszkodzono domy prywatne i budynki wielorodzinne.

Pod kierownictwem prokuratury obwodu chersońskiego wszczęto dochodzenie przedprocesowe w sprawie popełnienia zbrodni wojennych.

Informację tę podała na Telegramie prokuratura obwodowa w Chersoniu.

W ciągu ostatniej doby Rosja raniła siedem osób w obwodzie chersońskim.

Siedmiu cywilów odniosło rany w obwodzie chersońskim w wyniku rosyjskich ostrzałów i ataków dronów.

W Chersoniu na ulicy znaleziono podejrzane przedmioty wybuchowe.

1 listopada w dzielnicy Dniprowskiej w Chersoniu dwóch mężczyzn w wieku 67 i 60 lat odniosło obrażenia w wyniku wybuchów min.

W Chersoniu zrobiło się spokojniej dzięki zawieszeniu ognia w rejonie Oleszok.

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